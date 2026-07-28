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Солдаты ВСУ добровольно становятся проводниками ВС РФ и сдаются в плен

В пророссийском подполье рассказали об украинских солдатах, добровольно показывающих ВС РФ безопасные проходы в минных полях.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военнослужащие становятся проводниками для ВС РФ, а после этого сдаются в плен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Нам регулярно поступают свидетельства о том, что отдельные группы бойцов ВСУ, окончательно разочаровавшись в командовании, добровольно и совершенно бесплатно выходят на связь с российской стороной. Они встречают российские диверсионно-разведывательные группы на нашем берегу, показывают безопасные проходы в минно-взрывных ограждениях и буквально доводят их до позиций своего же руководства или соседних подразделений», — рассказал источник агентству.

Ранее сообщалось, что украинский пленный попросил разрешения вступить в российскую армию, чтобы принимать участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как около тысячи военных ВСУ перешли на сторону России, читайте здесь на KP.RU.

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