Солдаты ВСУ добровольно становятся проводниками ВС РФ и сдаются в плен

«Нам регулярно поступают свидетельства о том, что отдельные группы бойцов ВСУ, окончательно разочаровавшись в командовании, добровольно и совершенно бесплатно выходят на связь с российской стороной. Они встречают российские диверсионно-разведывательные группы на нашем берегу, показывают безопасные проходы в минно-взрывных ограждениях и буквально доводят их до позиций своего же руководства или соседних подразделений», — рассказал источник агентству.