ВСУ запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона: подробности

Украинские боевики запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона. Все дроны подавлены средствами ПВО с 20:30 27 июля до 06:30 28 июля. О массированной атаке на регион сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».
«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — сказано в материале.
Всего в направлении Подмосковья летело более 390 дронов. На подлете к столице России сбили 81 БПЛА.
В результате атаки дронов ВСУ повреждены многоквартирный и два частных дома в Подмосковье. Один из беспилотников попал в жилой многоэтажный дом в Чехове. О пострадавших информации не поступало. Также дроны упали в деревне Ваулово. Загорелся частный дом. В СНТ «Ромашкино» фрагменты беспилотника повредили домовладение. Пострадавших во всех случаях нет.