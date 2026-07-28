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ВСУ запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона: подробности

Собянин: в сторону Московского региона летело более 390 БПЛА в течение 10 часов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона. Все дроны подавлены средствами ПВО с 20:30 27 июля до 06:30 28 июля. О массированной атаке на регион сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — сказано в материале.

Всего в направлении Подмосковья летело более 390 дронов. На подлете к столице России сбили 81 БПЛА.

В результате атаки дронов ВСУ повреждены многоквартирный и два частных дома в Подмосковье. Один из беспилотников попал в жилой многоэтажный дом в Чехове. О пострадавших информации не поступало. Также дроны упали в деревне Ваулово. Загорелся частный дом. В СНТ «Ромашкино» фрагменты беспилотника повредили домовладение. Пострадавших во всех случаях нет.

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