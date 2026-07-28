ВСУ запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона: подробности

В результате атаки дронов ВСУ повреждены многоквартирный и два частных дома в Подмосковье. Один из беспилотников попал в жилой многоэтажный дом в Чехове. О пострадавших информации не поступало. Также дроны упали в деревне Ваулово. Загорелся частный дом. В СНТ «Ромашкино» фрагменты беспилотника повредили домовладение. Пострадавших во всех случаях нет.