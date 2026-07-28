Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли 57 россиян, 435 ранены

При этом за всю минувшую неделю боевики Зеленского выпустили по российским территориям не меньше 7195 боеприпасов. Также, по словам Мирошника, ВСУ нарастили интенсивность ударов по АЗС. Большая часть станций из 20, подвергшихся ударам, находятся на территориях Белгородской и Курской областей.