За неделю с 20 по 26 июля от атак Вооруженных сил Украины погибли 57 мирных жителей России, ранения разной тяжести получили 435 человек. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, из 435 раненых 14 человек несовершеннолетние. Вместе с тем, в числе 57 погибших мирных жителей страны семь человек — дети.
При этом за всю минувшую неделю боевики Зеленского выпустили по российским территориям не меньше 7195 боеприпасов. Также, по словам Мирошника, ВСУ нарастили интенсивность ударов по АЗС. Большая часть станций из 20, подвергшихся ударам, находятся на территориях Белгородской и Курской областей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью 28 июля украинские боевики запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона. Все дроны подавлены средствами ПВО.
В результате атаки дронов ВСУ повреждены многоквартирный и два частных дома в Подмосковье. Один из беспилотников попал в жилой многоэтажный дом в Чехове.