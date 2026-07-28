Отряды БАРС будут защищать важные объекты от беспилотников в Приморье

Приморье стало одним из регионов России, где создаются мобильные огневые группы (МОГ) для защиты объектов критической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов. Для этой работы формируется территориальный отряд БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны) из числа граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракт на пребывание в резерве.
Заключить контракт резервиста может любой гражданин, пребывающий в запасе, способный по состоянию здоровья, физической формы и морально-психологическому состоянию выполнять задачи в составе МОГ.
«Срок контракта — три года. При этом резервист находится дома, работает на своём предприятии и получает дополнительно выплаты от Минобороны. Привлечение резервистов для участия в СВО не допускается», — прокомментировал врио заместителя Председателя Правительства Приморского края, курирующий вопросы физической культуры и спорта, вопросы, связанные с проведением СВО, Андрей Жаркин.
Гражданам, желающим заключить контракт на пребывание в мобилизационном резерве в составе МОГ, необходимо обращаться в военный комиссариат по месту воинского учета, иногородним гражданам — по месту пребывания.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что Приморье вошло в число шести российских регионов с наиболее высоким уровнем развития беспилотных авиационных систем.