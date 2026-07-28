Отряды БАРС будут защищать важные объекты от беспилотников в Приморье

Приморье стало одним из регионов России, где создаются мобильные огневые группы (МОГ) для защиты объектов критической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов. Для этой работы формируется территориальный отряд БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны) из числа граждан, пребывающих в запасе и заключивших контракт на пребывание в резерве.