Командир Гришаев сообщил о попытке ВСУ обмануть российских бойцов в ДНР

В ходе боев за населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские военнослужащие прибегнули к обману, сымитировав капитуляцию. Как сообщил командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Антон Гавришев, противник согласился сложить оружие, однако во время выхода один из боевиков шел с поднятыми руками, а шедший за ним солдат уже держал автомат наготове.