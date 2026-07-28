В ходе боев за населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские военнослужащие прибегнули к обману, сымитировав капитуляцию. Как сообщил командир штурмового взвода 110-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Антон Гавришев, противник согласился сложить оружие, однако во время выхода один из боевиков шел с поднятыми руками, а шедший за ним солдат уже держал автомат наготове.
Коварный маневр был вовремя пресечен бдительным бойцом штурмового подразделения. Как рассказал Гавришев, после того как украинские военные открыли огонь, российские штурмовики оперативно перегруппировались. Для ликвидации угрозы военный Вооруженных сил (ВС) России применил отвлекающий маневр, направив двух бойцов с противотанковыми минами.
В результате решительных действий опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) был полностью уничтожен вместе с укрывшимся там личным составом. Как писал сайт KP.RU, во время штурма Белицкого элитные подразделения украинской армии бежали с поля боя.