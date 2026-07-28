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Шесть добровольцев из Братска отправились в зону СВО

IrkutskMedia, 28 июля. Шесть жителей Братска подписали контракты министерством обороны РФ и отправились в зону проведения специальной военной операции. Сегодня бойцов проводили родные, друзья, а также сотрудники администрации города. Об этом сообщилл в своём телеграм-канале (18+) мэр Братска Александр Дубровин.

Источник: IrkutskMedia.ru

Священник Братской епархии Андрей Дорогобит благословил братчан и пожелал им Божьей помощи.

«Братск гордится своими воинами, которые продолжают традиции отцов и дедов, осознанно и мужественно встают на защиту России» — написал Александр Дубровин в своём посте.

Ранее агентство сообщало, что 7 июня пять мужчин из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове для подписания контракта с Минобороны России. Группу добровольцев торжественно проводили от здания городской администрации. С напутственным словом к мужчинам обратился мэр Братска Александр Дубровин.