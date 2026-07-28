Шесть добровольцев из Братска отправились в зону СВО

Ранее агентство сообщало, что 7 июня пять мужчин из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове для подписания контракта с Минобороны России. Группу добровольцев торжественно проводили от здания городской администрации. С напутственным словом к мужчинам обратился мэр Братска Александр Дубровин.