Шесть добровольцев из Братска отправились в зону СВО

Священник Братской епархии Андрей Дорогобит благословил братчан и пожелал им Божьей помощи.
«Братск гордится своими воинами, которые продолжают традиции отцов и дедов, осознанно и мужественно встают на защиту России» — написал Александр Дубровин в своём посте.
Ранее агентство сообщало, что 7 июня пять мужчин из Братска отправились на областной сборный пункт в Шелехове для подписания контракта с Минобороны России. Группу добровольцев торжественно проводили от здания городской администрации. С напутственным словом к мужчинам обратился мэр Братска Александр Дубровин.