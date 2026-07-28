Губернатор Иркутской области провел встречу с военнослужащим СВО

«В отпуске сложно перестроиться. Все равно все мысли остаются там. Думаешь о ребятах, как они там, что с ними. Бегаешь, собираешь и отправляешь гуманитарку. А недавно организовали фотовыставку в Иркутске. Снимки выполнены на простой телефон. Хочется все запечатлеть и передать, чтобы это увидели здесь все так как есть. Лучше все останется на фотографиях, но чтобы не коснулось других», — сказал Сергей А.