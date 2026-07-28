Губернатор Иркутской области провел встречу с военнослужащим СВО

Как сообщили в пресс-службе облправительства, военнослужащий проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач. Глава региона от лица жителей Приангарья поблагодарил Сергея Ивановича за вклад в дело приближения победы.
«Вы сейчас там, где сегодня решается будущее нашего Отечества. Своей доблестью, несгибаемой волей и верностью присяге Вы защищаете мирный сон наших земляков. Каждый день, проведенный Вами на линии боевого соприкосновения ради национальных интересов России, вызывает безмерное уважение у каждого из нас. Вы с честью продолжаете славные ратные традиции наших дедов и прадедов», — обратился Игорь Кобзев к участнику СВО Сергею А.
За время службы в зоне спецоперации сержант Сергей А. выполнял боевые задачи в Херсонской области (в районах населенных пунктов Каховка, Давыдов Брод), в Донецкой Народной Республики (Донецк, Бахмут, Клещеевка, Озорновка, Часов Яр, Торецк, Константиновка, Алексеево-Дружковка), а также в Запорожской области (Николаевка, Угледар).
За непоколебимую стойкость ранее Сергей А. был удостоен ведомственного знака отличия Министерства обороны РФ — медали «Участнику специальной военной операции».
На встрече главы Приангарья и бойца СВО зашла речь о гуманитарной помощи военнослужащим. Сейчас Сергей активно участвует в сборе вещей. Кроме того, Игорь Кобзев поинтересовался у военнослужащего его увлечением фотографией на СВО. По словам Сергея, он делает фото на телефон. Часть фотоархива легла в основу его персональной выставки (18+), которая прошла в Иркутске.
«В отпуске сложно перестроиться. Все равно все мысли остаются там. Думаешь о ребятах, как они там, что с ними. Бегаешь, собираешь и отправляешь гуманитарку. А недавно организовали фотовыставку в Иркутске. Снимки выполнены на простой телефон. Хочется все запечатлеть и передать, чтобы это увидели здесь все так как есть. Лучше все останется на фотографиях, но чтобы не коснулось других», — сказал Сергей А.
Губернатор также подчеркнул, что поддержка семей участников СВО всегда в приоритете у правительства Иркутской области. Глава региона вручил Сергею А. наручные часы на память и благодарственное письмо.