Силы ПВО за ночь уничтожили 356 беспилотников над регионами России

На фоне продолжающихся атак в Краснодарском крае сохраняются ограничения на распространение информации, связанной с беспилотными летательными аппаратами и работой сил противовоздушной обороны. В регионе запрещено проводить фото- и видеосъемку, а также публиковать материалы, содержащие сведения об атаках беспилотников, работе средств ПВО и других подразделений, обеспечивающих безопасность территории.