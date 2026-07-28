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Силы ПВО РФ сбили за ночь 356 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны России за ночь нейтрализовали 356 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Источник: Российская газета

Военное ведомство привело данные за период с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля по московскому времени.

Атаки БПЛА противника были отражены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областях.

Также украинские беспилотники были сбиты над московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.

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