Силы ПВО РФ сбили за ночь 356 украинских БПЛА

Военное ведомство привело данные за период с 20:00 27 июля до 08:00 28 июля по московскому времени.
Атаки БПЛА противника были отражены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областях.
Также украинские беспилотники были сбиты над московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.
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