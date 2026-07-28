Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Рязанской области: есть пострадавший

В ночь на вторник, 28 июля, над Рязанской областью силами противовоздушной обороны были сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
В результате падения обломков на многоквартирный дом в Сасовском округе повреждена часть жилых помещений. Ранение получил один человек, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.
В Сасовском округе также повреждена опора линии электропередачи. Атака дронов затронула инфраструктурные объекты в других районах области. В Касимовском округе зафиксированы повреждения водонапорной башни и ЛЭП, а в Клепиковском округе пострадала вышка сотовой связи.
В настоящее время на всех пострадавших объектах работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия происшествия и восстанавливают подачу ресурсов.
Напомним, украинские войска запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона. Все дроны сбили средствами ПВО.