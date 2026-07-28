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Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Рязанской области: есть пострадавший

Один человек пострадал при падении обломком БПЛА на дом в Рязанской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 28 июля, над Рязанской областью силами противовоздушной обороны были сбиты четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

В результате падения обломков на многоквартирный дом в Сасовском округе повреждена часть жилых помещений. Ранение получил один человек, ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь.

В Сасовском округе также повреждена опора линии электропередачи. Атака дронов затронула инфраструктурные объекты в других районах области. В Касимовском округе зафиксированы повреждения водонапорной башни и ЛЭП, а в Клепиковском округе пострадала вышка сотовой связи.

В настоящее время на всех пострадавших объектах работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия происшествия и восстанавливают подачу ресурсов.

Напомним, украинские войска запустили почти 400 беспилотников в сторону Московского региона. Все дроны сбили средствами ПВО.

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