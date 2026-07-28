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ВС РФ нанесли удары по балкеру с военным грузом и судну в порту Николаева

ВС РФ продолжили системное поражение украинских портов и судов, работающим на ВСУ. В северо-западной части Черного моря ударными дронами поражен балкер с военным грузом, а в порту Николаева нанесено поражение килекторному судну.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы России продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах украинских войск, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в официальном сообщении ведомства.

По данным Минобороны, в северо-западной акватории Черного моря ударными беспилотниками было поражено судно типа «балкер», которое осуществляло доставку военных грузов.

Кроме того, в ходе ударов по портовой инфраструктуре в Николаеве было поражено килекторное судно.

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