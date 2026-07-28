ВС РФ ударили по двум судам ВСУ в Черном море и порту Николаев

В заявлении оборонного ведомства указывается: «Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа “балкер”, осуществлявшее доставку военных грузов. В порту Николаев поражено килекторное судно».
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