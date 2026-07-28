ВС РФ ударили по двум судам ВСУ в Черном море и порту Николаев

Российские военные утром нанесли удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по судну типа «балкер», перевозившему грузы для Вооруженных сил Украины, в северо-западной части Черного моря, а также поразили килекторное судно, находившееся в порту Николаев. Об этом информирует Министерство обороны РФ.