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ВС РФ ударили по двум судам ВСУ в Черном море и порту Николаев

Российские военные утром нанесли удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по судну типа «балкер», перевозившему грузы для Вооруженных сил Украины, в северо-западной части Черного моря, а также поразили килекторное судно, находившееся в порту Николаев. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В заявлении оборонного ведомства указывается: «Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа “балкер”, осуществлявшее доставку военных грузов. В порту Николаев поражено килекторное судно».

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