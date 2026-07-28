ВС России ударили по балкеру с грузами ВСУ в Черном море

Российские военные утром нанесли удары беспилотниками по двум вражеским судам: одно находилось в открытом море, другое — у причала в Николаеве. Целями стали балкер с грузами для украинской армии и килекторное судно в порту. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.