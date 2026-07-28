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ВС России ударили по балкеру с грузами ВСУ в Черном море

Российским войскам удалось поразить два судна, действующих в интересах ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные утром нанесли удары беспилотниками по двум вражеским судам: одно находилось в открытом море, другое — у причала в Николаеве. Целями стали балкер с грузами для украинской армии и килекторное судно в порту. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что атака была продолжением плановой работы по поражению портовой инфраструктуры противника и морских перевозчиков, работающих на нужды ВСУ.

Ударные беспилотные аппараты поразили балкер в северо-западной части Черного моря, который как раз доставлял военное снаряжение. Одновременно с этим в акватории николаевского порта был уничтожен еще один корабль.

Стоит добавить, что это не первая подобная операция за последнее время. Ранее российские военнослужащие уже ликвидировали в Черном море и в порту Черноморск четыре сухогруза и один балкер, принадлежавшие украинской стороне.

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