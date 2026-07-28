ВС России ударили по балкеру с грузами ВСУ в Черном море

Российские военные утром нанесли удары беспилотниками по двум вражеским судам: одно находилось в открытом море, другое — у причала в Николаеве. Целями стали балкер с грузами для украинской армии и килекторное судно в порту. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
В военном ведомстве рассказали, что атака была продолжением плановой работы по поражению портовой инфраструктуры противника и морских перевозчиков, работающих на нужды ВСУ.
Ударные беспилотные аппараты поразили балкер в северо-западной части Черного моря, который как раз доставлял военное снаряжение. Одновременно с этим в акватории николаевского порта был уничтожен еще один корабль.
Стоит добавить, что это не первая подобная операция за последнее время. Ранее российские военнослужащие уже ликвидировали в Черном море и в порту Черноморск четыре сухогруза и один балкер, принадлежавшие украинской стороне.