В Ленобласти отменили режим беспилотной опасности после уничтожения трех БПЛА

Режим опасности был объявлен утром. На его фоне аэропорт Пулково временно перевели на работу «по согласованию с соответствующими органами», что привело к ограничениям на прием и отправку рейсов.
Позже господин Дрозденко сообщил об отмене режима и поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за работу. К началу десятого часа утра ограничения в Пулково были сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме.
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