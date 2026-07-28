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В Ленобласти отменили режим беспилотной опасности после уничтожения трех БПЛА

В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности после отражения атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, силы ПВО уничтожили три БПЛА, жертв и разрушений нет.

Режим опасности был объявлен утром. На его фоне аэропорт Пулково временно перевели на работу «по согласованию с соответствующими органами», что привело к ограничениям на прием и отправку рейсов.

Позже господин Дрозденко сообщил об отмене режима и поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за работу. К началу десятого часа утра ограничения в Пулково были сняты, аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

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