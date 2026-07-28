ВС России поразили живую силу и технику ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные нанесли серьёзный урон подразделениям ВСУ в районе Красного Лимана. Операторы ударных дронов поразили бронетехнику, автомобили и пехоту украинской армии. Об этом рассказала пресс-служба Министерства обороны РФ.
В составе 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» действуют расчёты беспилотников. Они ведут постоянную охоту за техникой ВСУ, которую противник пытается подтянуть для ротации или доставки боеприпасов. Основная цель работы операторов — не дать врагу закрепиться и перегруппироваться.
На кадрах объективного контроля видны точные удары FPV-дронов. В результате атак было уничтожено несколько бронированных машин, а также пикапы и наземные радиофицированные транспортные средства. Помимо техники, потери понесла и живая сила украинских подразделений.
В военном ведомстве отметили, что удары беспилотниками наносятся для ослабления обороны противника. Это позволяет штурмовым отрядам 25-й армии продвигаться вперёд на Краснолиманском направлении.
Ранее ВКС России уже наносили удары по вражеским объектам в другом регионе. Авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции поразили пункты управления беспилотниками ВСУ в населённых пунктах Липцы и Александровка Харьковской области.