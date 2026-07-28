Финляндия закрыла небо и море из-за угрозы беспилотников

Финские военные ввели ограничения на воздушное и морское пространство в районе городов Котка и Хамина. Как пишет финский портал Yle, причиной предосторожности стали атаки украинских беспилотников на территорию России.
— Воздушное пространство закрыли с утра 28 июля — после 08:00 по местному времени. Закрытая зона на западе граничит с районом Кауниссаари, а на севере — с портом Хамина, — уточняет информационное издание.
В Главном штабе Финляндии пояснили, что закрытие районов необходимо для безопасной нейтрализации дронов, которые могут случайно залететь в воздушное пространство страны.
Напомним, утром 28 июля в Ленобласти объявили режим опасности БПЛА. За несколько часов ПВО сбили три беспилотника. Обошлось без жертв и разрушений.