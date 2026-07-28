Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком

«Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей… В городе Керчи Республики Крым ВФУ нанесли удар по жилому дому, десять человек получили ранения и травмы, в том числе несовершеннолетний», — говорится в сообщении.