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Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ будет расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.

«Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей… В городе Керчи Республики Крым ВФУ нанесли удар по жилому дому, десять человек получили ранения и травмы, в том числе несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате удара вражеского дрона по коммерческому объекту в Белгороде погиб мужчина. Из-за атак украинских БПЛА в нескольких округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей.

Также шесть мирных жителей ДНР пострадали в результате атак дронов врага.

«Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — добавили в Следкоме.

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