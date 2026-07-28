Атаку ВСУ на многоквартирный дом в Керчи будет расследовать Следком

Вражеский беспилотник в понедельник нанес удар по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате десять человек пострадали, сообщил ранее советник главы Крыма Олег Крючков. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.
«Следственный комитет России будет расследовать преступления вооруженных формирований Украины против мирных жителей… В городе Керчи Республики Крым ВФУ нанесли удар по жилому дому, десять человек получили ранения и травмы, в том числе несовершеннолетний», — говорится в сообщении.
Кроме того, в результате удара вражеского дрона по коммерческому объекту в Белгороде погиб мужчина. Из-за атак украинских БПЛА в нескольких округах Белгородской области пострадали пять мирных жителей.
Также шесть мирных жителей ДНР пострадали в результате атак дронов врага.
«Следователи СК России установят лиц из числа участников ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям», — добавили в Следкоме.