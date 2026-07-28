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Прикамье вошло в число лидеров по поддержке предпринимателей — участников СВО

На Приволжский федеральный округ пришлось почти 80% всей суммы поддержки.

Источник: Комсомольская правда

По итогам первого полугодия 2026 года Пермский край оказался среди регионов-лидеров по предоставлению льготных микрозаймов предпринимателям, связанным со специальной военной операцией. Предприниматели — участники СВО, их родственники и компании, поставляющие продукцию для нужд СВО, получили почти 300 млн рублей на льготных условиях.

Средняя ставка по таким займам составила 1,7% годовых. В среднем бизнес получал около 4 млн рублей на срок до трех лет.

На Приволжский федеральный округ пришлось почти 80% всей суммы специализированной микрофинансовой поддержки. В числе наиболее активных регионов оказались Татарстан и Пермский край.

С 1 июня 2026 года максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей. Средства можно получить под 1% годовых без залога — достаточно поручительства региональной гарантийной организации, которой является Корпорация развития МСП Пермского края. Срок займа составляет до 36 месяцев, а отсрочка по выплате основного долга может достигать шести месяцев.

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