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Собянин: силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников. Силы ПВО Министерства обороны уничтожили четыре дрона, летевших на столицу. Экстренные службы работают на местах падения обломков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Ранее мэр Москвы сообщал, что с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении столичного региона летело более 390 беспилотников. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 81 вражеский БПЛА уничтожен непосредственно на подлете к Москве.

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