Собянин: силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Ранее мэр Москвы сообщал, что с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении столичного региона летело более 390 беспилотников. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 81 вражеский БПЛА уничтожен непосредственно на подлете к Москве.