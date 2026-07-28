Собянин: силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

Силы противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».
«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
Ранее мэр Москвы сообщал, что с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении столичного региона летело более 390 беспилотников. Большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 81 вражеский БПЛА уничтожен непосредственно на подлете к Москве.