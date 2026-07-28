Военкор Коц прокомментировал подрыв автомобиля офицера ВМС Украины в Одессе

Покушение на старшего офицера штаба Командования ВМС Украины Вячеслава Сазонова логично вписывается в общую стратегию по нарушению морской логистики противника. Об этом пишет в мессенджере «Макс» военный корреспондент Александр Коц, комментируя подрыв внедорожника в Одессе.