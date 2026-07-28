Военкор Коц прокомментировал подрыв автомобиля офицера ВМС Украины в Одессе

Покушение на старшего офицера штаба Командования ВМС Украины Вячеслава Сазонова логично вписывается в общую стратегию по нарушению морской логистики противника. Об этом пишет в мессенджере «Макс» военный корреспондент Александр Коц, комментируя подрыв внедорожника в Одессе.
Напомним, утром во дворе многоэтажного дома на улице Семена Палия сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под передним левым колесом автомобиля BMW X5. Машина взорвалась в момент начала движения, находившийся за рулем 49-летний офицер выжил, получив телесные повреждения.
Как отмечает военкор, Сазонов занимает пост старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба Командования ВМС ВСУ — структуры, которая отвечает за снабжение флота топливом, продовольствием и боеприпасами, а также за безопасность портовой инфраструктуры.
По мнению Коца, для эффективного осуществления морской блокады украинской стороны недостаточно наносить удары исключительно по кораблям и портам, необходимо также выводить из строя ключевых представителей военного руководства.