ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Как уточнили в ведомстве, «на алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады “Южной” группировки обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен».
В Минобороны РФ также отметили, что второй пункт временной дислокации, который был замаскирован в лесополосе, уничтожили с помощью двух ударных беспилотных летательных аппаратов.
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