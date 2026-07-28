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ВС России уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Военнослужащие 17-й артиллерийской бригады «Южной» группировки войск ликвидировали два пункта временной дислокации Вооруженных сил Украины на алексеево-дружковском направлении. Об этом проинформировали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, «на алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады “Южной” группировки обнаружили пункт временной дислокации с живой силой противника. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен».

В Минобороны РФ также отметили, что второй пункт временной дислокации, который был замаскирован в лесополосе, уничтожили с помощью двух ударных беспилотных летательных аппаратов.

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