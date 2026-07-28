Военный эксперт раскрыл, как остановить атаки ВСУ на гражданские объекты

По словам Кнутова, удары по украинским черноморским портам уже доказали свою высокую эффективность. Поставки беспилотников, а также комплектующих для крылатых и разрабатываемых баллистических ракет практически полностью остановлены. Сейчас этот поток находится почти на нуле. Однако, как отметил собеседник NEWS.ru, часть грузов все еще поступает в Киев по суше — транзитом через Румынию и Польшу. Именно объем этих перевозок с территории европейских стран, по его мнению, необходимо ограничивать.