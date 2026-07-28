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Авиаудары ВС РФ 28 июля 2026: какие цели поражены

Российские войска нанесли серии ударов по ключевым военным объектам Украины. По данным Минобороны РФ, авиацией, ракетами и дронами поражены цеха производства и места хранения дальнобойных БПЛА, склады боеприпасов и топлива, а также места дислокации ВФУ в 142 районах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Российские войска нанесли удары по цехам производства дальнобойных БПЛА, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам дислокации иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Вооруженные силы России продолжают системное нанесение высокоточных ударов по логистическим узлам, промышленным объектам ВПК и пунктам дислокации резервов противника по всей территории Украины.

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