Российская ПВО сбила за сутки 842 дрона ВСУ

Российские подразделения противовоздушной обороны за сутки перехватили 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили 842 беспилотника противника, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Расчеты противовоздушной обороны группировок войск продолжают круглосуточное дежурство по уничтожению средств воздушного нападения противника и защите объектов.