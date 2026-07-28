Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО сбила за сутки 842 дрона ВСУ

Российская противовоздушная оборона за сутки отразила серию атак ВСУ, уничтожив 842 беспилотника самолетного типа, 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы HIMARS. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские подразделения противовоздушной обороны за сутки перехватили 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и сбили 842 беспилотника противника, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Расчеты противовоздушной обороны группировок войск продолжают круглосуточное дежурство по уничтожению средств воздушного нападения противника и защите объектов.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше