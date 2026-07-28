Достижения группировки «Север» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Военнослужащие группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям противника в Сумской и Харьковской областях, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Рыбица, Уланово и Рыжевка Сумской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Кроме того, в Харьковской области российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои и огневое поражение фиксировались в районах населенных пунктов Ольховатка, Купино, Казачья Лопань и Белый Колодезь.
Потери украинской стороны за сутки на данном направлении составили до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.