Достижения группировки «Запад» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Яцковка, Святогорск и Долина Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери противника за сутки на данном направлении составили до 220 военнослужащих и 22 автомобиля. Кроме того, российскими подразделениями уничтожены орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.