Достижения группировки «Запад» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, нанеся поражение подразделениям ВСУ, теробороны и нацгвардии в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 220 человек, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.