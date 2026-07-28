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Достижения группировки «Запад» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции в зоне проведения СВО, нанеся поражение подразделениям ВСУ, теробороны и нацгвардии в Харьковской области и ДНР. Потери противника составили до 220 человек, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Паламаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Яцковка, Святогорск и Долина Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 220 военнослужащих и 22 автомобиля. Кроме того, российскими подразделениями уничтожены орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ.

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