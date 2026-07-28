Достижения «Южной» группировки 28 июля 2026: сводка последних новостей

Потери украинских сил за сутки на данном направлении составили более 150 военнослужащих. Также российскими подразделениями уничтожены украинский бронетранспортер «Буцефал», две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).