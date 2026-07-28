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Достижения «Южной» группировки 28 июля 2026: сводка последних новостей

«Южная» группировка войск улучшила тактическое положение в ДНР, нанеся поражение механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ. За сутки противник потерял более 150 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», 29 автомобилей, три орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Военнослужащие «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение на донецком направлении и нанесли поражение подразделениям трех бригад ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Высокоивановка, Николайполье, Веролюбовка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Стенки Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинских сил за сутки на данном направлении составили более 150 военнослужащих. Также российскими подразделениями уничтожены украинский бронетранспортер «Буцефал», две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).