Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Сергеевка, Новоандреевка, Светлое, Доброполье, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинских вооруженных формирований за сутки на данном направлении составили до 360 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями были уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.