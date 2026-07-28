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Достижения группировки «Центр» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Российская группировка войск «Центр» в результате активных действий освободила населенный пункт Красный Кут в ДНР. Нанесено поражение подразделениям ВСУ, морской пехоты и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Суточные потери противника составили до 360 военнослужащих.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Грузское, Сергеевка, Новоандреевка, Светлое, Доброполье, Рубежное Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери украинских вооруженных формирований за сутки на данном направлении составили до 360 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями были уничтожены боевая бронированная машина, автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

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