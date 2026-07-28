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Достижения группировки «Восток» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение штурмовым соединениям противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 365 военнослужащих, восемь бронемашин и орудие.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям пяти бригад и полков ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийцы, Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Барвиновка и Долинка Запорожской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 365 военнослужащих. Кроме того, российскими подразделениями были уничтожены восемь боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие ВСУ.

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