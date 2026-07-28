Достижения группировки «Восток» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, нанеся поражение штурмовым соединениям противника в Днепропетровской и Запорожской областях. Суточные потери ВСУ на этом направлении составили до 365 военнослужащих, восемь бронемашин и орудие.