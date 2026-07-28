Эксперт назвал особенности новой российской ракеты «Бандероль»

Эксперт отметил, что изделие остается засекреченным, однако по данным из открытых источников, речь идет о малогабаритной дозвуковой крылатой ракете класса «воздух-поверхность». Ее длина достигает примерно пяти метров, а размах крыльев — около двух с половиной. Крейсерская скорость составляет 550 километров в час, с возможностью разгона до 650 км/ч. Дальность полета оценивается в 500 километров.
«Ракета имеет очень низкую радиолокационную заметность и может лететь на высоте нескольких десятков метров, что создает очень большие сложности для перехвата», — пояснил собеседник «Ленты.ру».
По его словам, боевая часть весит около 50 килограммов. Внутри установлен турбореактивный двигатель, который и обеспечивает высокую скорость. Запуск «Бандероли» возможен из-под крыла самолета или с тяжелого российского беспилотника «Орион». Специалист уточнил, что в некоторых источниках упоминалась и возможность наземного старта со специального пускового устройства.
Кондратьев подчеркнул, что «Бандероль» занимает промежуточную нишу: она дороже дешевых ударных дронов «Герань-2», но заметно дешевле тяжелых авиационных ракет. Основная ставка делается на массовость и достаточную точность, что позволяет не задействовать оперативно-тактическую и стратегическую авиацию.
«Смысл в том, чтобы постоянно нагружать ПВО противника. Она маленькая, и для ее запуска не нужно слишком много технических средств. В некоторых сообщениях даже говорилось, что самолет для нее может не потребоваться, но эту информацию пока тяжело подтвердить», — заключил Кондратьев.
Ранее украинские источники, ссылаясь на официальные данные, сообщили о серии ударов, которые российские войска нанесли в июне и июле. Под обстрел попали территории Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей. Для атак применялись малокалиберные крылатые ракеты S8000 «Бандероль».
Как отмечается в материале, на Украине считают, что Москва начала использовать эти боеприпасы еще весной 2025 года. Однако последние события, по мнению авторов, демонстрируют, что выпуск и применение «Бандеролей» перешли на принципиально иную ступень.