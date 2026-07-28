Эксперт назвал особенности новой российской ракеты «Бандероль»

«Смысл в том, чтобы постоянно нагружать ПВО противника. Она маленькая, и для ее запуска не нужно слишком много технических средств. В некоторых сообщениях даже говорилось, что самолет для нее может не потребоваться, но эту информацию пока тяжело подтвердить», — заключил Кондратьев.