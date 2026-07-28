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Эксперт назвал особенности новой российской ракеты «Бандероль»

Российские военные применили против целей в Одессе новейшую крылатую ракету «Бандероль». Это компактное дозвуковое оружие с низкой радиолокационной заметностью, которое движется на предельно малых высотах. Такие характеристики делают ее крайне сложной целью для систем противовоздушной обороны, рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт отметил, что изделие остается засекреченным, однако по данным из открытых источников, речь идет о малогабаритной дозвуковой крылатой ракете класса «воздух-поверхность». Ее длина достигает примерно пяти метров, а размах крыльев — около двух с половиной. Крейсерская скорость составляет 550 километров в час, с возможностью разгона до 650 км/ч. Дальность полета оценивается в 500 километров.

«Ракета имеет очень низкую радиолокационную заметность и может лететь на высоте нескольких десятков метров, что создает очень большие сложности для перехвата», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

По его словам, боевая часть весит около 50 килограммов. Внутри установлен турбореактивный двигатель, который и обеспечивает высокую скорость. Запуск «Бандероли» возможен из-под крыла самолета или с тяжелого российского беспилотника «Орион». Специалист уточнил, что в некоторых источниках упоминалась и возможность наземного старта со специального пускового устройства.

Кондратьев подчеркнул, что «Бандероль» занимает промежуточную нишу: она дороже дешевых ударных дронов «Герань-2», но заметно дешевле тяжелых авиационных ракет. Основная ставка делается на массовость и достаточную точность, что позволяет не задействовать оперативно-тактическую и стратегическую авиацию.

«Смысл в том, чтобы постоянно нагружать ПВО противника. Она маленькая, и для ее запуска не нужно слишком много технических средств. В некоторых сообщениях даже говорилось, что самолет для нее может не потребоваться, но эту информацию пока тяжело подтвердить», — заключил Кондратьев.

Ранее украинские источники, ссылаясь на официальные данные, сообщили о серии ударов, которые российские войска нанесли в июне и июле. Под обстрел попали территории Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей. Для атак применялись малокалиберные крылатые ракеты S8000 «Бандероль».

Как отмечается в материале, на Украине считают, что Москва начала использовать эти боеприпасы еще весной 2025 года. Однако последние события, по мнению авторов, демонстрируют, что выпуск и применение «Бандеролей» перешли на принципиально иную ступень.

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