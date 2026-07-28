Достижения группировки «Днепр» 28 июля 2026: сводка последних новостей

Военнослужащие группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям трех бригад противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Приморское, Орехов и Малокатериновка Запорожской области», — говорится в сводке Министерства обороны России.
Потери украинских подразделений за сутки на данном направлении составили до 65 военнослужащих и 20 автомобилей.