В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

«Я поставил главам муниципалитетов четкую задачу: обходить помещения каждую неделю. Укрытия должны быть чистые и открытые, проходы к ним — свободные, а каждый ответственный должен назубок знать, у кого ключи и кто первым должен открывать дверь… Укрытия всегда должны быть готовы», — отметил губернатор.