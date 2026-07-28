В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

«Я поставил главам муниципалитетов четкую задачу: обходить помещения каждую неделю. Укрытия должны быть чистые и открытые, проходы к ним — свободные, а каждый ответственный должен назубок знать, у кого ключи и кто первым должен открывать дверь… Укрытия всегда должны быть готовы», — отметил губернатор.
Он подчеркнул, тема безопасности для Севастополя является первоочередной, реализуется общегородская инициатива «Защитим Севастополь вместе», к которой подключаются как депутаты и волонтеры, так и рядовые жители, предприниматели, общественники.
Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что в городе все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты.