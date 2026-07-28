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В Севастополе будут еженедельно проверять укрытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В районах Севастополя проводится повторная проверка укрытий. Больше всего таких объектов — в Гагаринском районе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Я поставил главам муниципалитетов четкую задачу: обходить помещения каждую неделю. Укрытия должны быть чистые и открытые, проходы к ним — свободные, а каждый ответственный должен назубок знать, у кого ключи и кто первым должен открывать дверь… Укрытия всегда должны быть готовы», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, тема безопасности для Севастополя является первоочередной, реализуется общегородская инициатива «Защитим Севастополь вместе», к которой подключаются как депутаты и волонтеры, так и рядовые жители, предприниматели, общественники.

Ранее глава администрации Алушты Галина Огнева заявила, что в городе все подвалы и углубленные помещения, в которых можно укрыться, должны быть открыты.

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