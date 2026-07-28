Военкор Поддубный оценил влияние ударов ВС РФ на топливный кризис на Украине

Ситуация усугубляется изменениями на внешних рынках: из-за прекращения экспорта российского дизеля Турция перекупила объемы у греческих НПЗ, которые ранее поставляли горючее на Украину. Кроме того, из-за риска атак стоимость фрахта морских танкеров резко выросла, что привело к отмене ряда контрактов на поставки топлива для украинских потребителей. По оценке эксперта, пока ситуацию лишь частично сглаживают продолжающиеся поставки дизеля из Польши.