Военкор Поддубный оценил влияние ударов ВС РФ на топливный кризис на Украине

Удары Вооруженных сил России по портовой инфраструктуре и хранилищам горюче-смазочных материалов (ГСМ) провоцируют нарастающий дефицит топлива на Украине и ведут к существенному удорожанию его доставки. Об этом пишет военный корреспондент Евгений Поддубный в мессенджере «Макс».
По словам военкора, ссылающегося на оценки директора украинской консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, уничтожение портовых объектов вынуждает украинскую логистику переориентироваться на автотранспорт. Это резко повышает спрос на дизельное топливо внутри страны, усиливая давление на и без того дефицитный рынок.
Ситуация усугубляется изменениями на внешних рынках: из-за прекращения экспорта российского дизеля Турция перекупила объемы у греческих НПЗ, которые ранее поставляли горючее на Украину. Кроме того, из-за риска атак стоимость фрахта морских танкеров резко выросла, что привело к отмене ряда контрактов на поставки топлива для украинских потребителей. По оценке эксперта, пока ситуацию лишь частично сглаживают продолжающиеся поставки дизеля из Польши.
Как подчеркивает Поддубный, системный эффект от российских высокоточных ударов выражается не только в физическом уничтожении запасов ГСМ, но и в удорожании и дестабилизации всей военной и гражданской логистики Украины.