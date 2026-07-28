Минобороны: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в Николаеве и сухогруз у Одессы

Вооруженные силы Российской Федерации в течение дня продолжили нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре и судам, задействованным в обеспечении войск противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в порту Николаева в результате применения барражирующих боеприпасов и ударных БПЛА были поражены объекты перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения продукции военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ.
Кроме того, в акватории Черного моря российские военные дронами атаковали транспортное судно.
«На переходе морем в 11 километрах восточнее Одессы беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа “сухогруз”, доставлявшее военные грузы в порты “Одесса” и “Черноморск”», — уточнили в военном ведомстве.