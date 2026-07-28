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Минобороны: ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в Николаеве и сухогруз у Одессы

В порту Николаева барражирующими боеприпасами поражены резервуары с ГСМ и перевалочный комплекс с военными грузами. В 11 км от Одессы ударные БПЛА подбили сухогруз, перевозивший военное имущество в порты Одессы и Черноморска.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Вооруженные силы Российской Федерации в течение дня продолжили нанесение ударов по украинской портовой инфраструктуре и судам, задействованным в обеспечении войск противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в порту Николаева в результате применения барражирующих боеприпасов и ударных БПЛА были поражены объекты перевалочного комплекса, используемые для доставки и хранения продукции военного назначения, а также резервуары с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для ВСУ.

Кроме того, в акватории Черного моря российские военные дронами атаковали транспортное судно.

«На переходе морем в 11 километрах восточнее Одессы беспилотными летательными аппаратами поражено морское судно типа “сухогруз”, доставлявшее военные грузы в порты “Одесса” и “Черноморск”», — уточнили в военном ведомстве.

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