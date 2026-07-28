ВСУ нанесли новый удар по Керчи — что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Во вторник ВСУ снова атаковали Керчь, вражеский дрон ударил по частному сектору. Есть пострадавшие, в том числе ребенок. Все, что известно к этому часу об очередной террористической атаке киевского режима — в сбойке РИА Новости Крым.