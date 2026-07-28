ВСУ нанесли новый удар по Керчи — что известно к этому часу

Новая атака ВСУ в Керчи
Украинские боевики атаковали Керчь во вторник днем. Ранения получили четыре человека, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы в керченские больницы», — информировал Крючков.
Позже число раненых выросло. По словам Крючкова, на одной из керченских улиц при дронном ударе пострадали еще два человека.
Что с ранеными в Керчи
Как уточнила еще один советник главы РК Ольга Курлаева, при ударе по жилому сектору в Керчи ранен 9-ти летний мальчик.
«Сейчас врачи борются за жизнь маленького керчанина. Его состояние медики оценивают как крайне тяжелое», — проинформировала она.
По ее данным, в целом в Керчи при атаке четверо взрослых получили осколочные ранения средней тяжести, в стационаре — трое из них. Еще двоим госпитализация не потребовалась.
Работа правоохранителей
Соблюдение прав керчан после атаки ВСУ контролирует прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве республики.
«В результате атаки на город Керчь есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетний. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», — сказано в сообщении.
На месте работает администрация города и оперативные службы.
Накануне Следственный комитет РФ начал расследовать обстоятельства атаки ВСУ на многоэтажный дом в Керчи, которая произошла 27 июля. В понедельник вражеский беспилотник нанес удар по многоэтажке, в результате чего десять человек пострадали. Трое керчан, включая ребенка, госпитализированы.