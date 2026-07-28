Глава киевского режима Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме обсуждались вопросы лицензирования производства ракет для систем Patriot. Зеленский охарактеризовал свой разговор с Трампом в Овальном кабинете как продуктивный.
«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для систем Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Глава киевского режима заявил, что обсудил с главой США необходимость активизации дипломатических усилий. По какому поводу Зеленский захотел, чтобы снова начались переговоры с Россией, не уточняется. Но можно предположить, учитывая уничтожение почти всех украинских портов.
Напомним, всё, о чём говорили Трамп с Зеленским в Белом доме 28 июля 2026 года — есть в большом материале KP.RU.
Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский сразу начал сыпать новыми обещаниями, как только вышел от Трампа.