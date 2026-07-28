Зеленский заявил, что говорил с Трампом о лицензии на ракеты для Patriot

Глава киевского режима заявил, что обсудил с главой США необходимость активизации дипломатических усилий. По какому поводу Зеленский захотел, чтобы снова начались переговоры с Россией, не уточняется. Но можно предположить, учитывая уничтожение почти всех украинских портов.