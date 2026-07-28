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В ходе СВО погиб 34-летний пермяк Игорь Глухов

Односельчане проводят в последний путь земляка 30 июля.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Еловского муниципального округа сообщила о гибели на СВО жителя деревни Шубино Глухова Игоря Сергеевича. Церемония прощания состоится в селе Елово, похороны — на малой Родине земляка.

Игорь Глухов родился 12 октября 1991 года. После школы поступил в Чайковский профессионально-педагогический колледж на профессию «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка». В октябре 2011 года досрочно защитил диплом и ушел в армию.

Вернувшись домой, принял решение уехать в Пермь, работал водителем. В 2014 году женился, на свет появились любимые дочки Лиза и София.

В апреле 2026 года Игорь Сергеевич заключил контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Проходил военную службу на Донбассев механиком-водителем расчета БПЛА в звании младший сержант. Погиб при выполнении боевого задания 14 июля 2026 года.

Администрация Еловского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего земляка. Церемония прощания состоится 30 июля с 12:00 в МБУК «Еловский культурно-досуговый центр», захоронение — на кладбище в деревне Шубино.

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