Стало известно, кто из администрации США был на встрече Трампа с Зеленским

В ходе встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент. Соответствующее фото опубликовал украинский главарь в соцсети Х.
Кроме того, на переговорах были председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, замсоветника по нацбезопаности Майк Нидхэм и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
Как писал сайт KP.RU, по итогам встречи Зеленский сообщил, что на встрече с Трампом в Белом доме обсуждались вопросы лицензирования производства ракет для систем Patriot. По его словам, разговор с республиканцем получился продуктивным.
Ранее стало известно, что встреча Трампа с украинским главарем в Белом доме продлилась не больше часа.