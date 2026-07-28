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Стало известно, кто из администрации США был на встрече Трампа с Зеленским

Во встрече Трампа с Зеленским принимали участие Рубио, Хегсет и Бессент.

Источник: Комсомольская правда

В ходе встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского также присутствовали госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, министр финансов Скотт Бессент. Соответствующее фото опубликовал украинский главарь в соцсети Х.

Кроме того, на переговорах были председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, замсоветника по нацбезопаности Майк Нидхэм и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.

Как писал сайт KP.RU, по итогам встречи Зеленский сообщил, что на встрече с Трампом в Белом доме обсуждались вопросы лицензирования производства ракет для систем Patriot. По его словам, разговор с республиканцем получился продуктивным.

Ранее стало известно, что встреча Трампа с украинским главарем в Белом доме продлилась не больше часа.

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