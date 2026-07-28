Российские силы ПВО за день сбили 112 украинских дронов над регионами страны

Российские средства противовоздушной обороны за минувший день уничтожили 112 украинских беспилотников. Об этом 28 июля, во вторник, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Беспилотные летательные аппараты были сбиты над территориями регионов России, а также акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее KP.RU писал, что Министерство обороны России сообщило об ударе по двум сухогрузам в порту Николаева, которые использовались для доставки военных грузов для ВСУ. По данным ведомства, 27 июля расчёты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер» поразили оба судна, все цели были успешно уничтожены.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше