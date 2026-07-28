Сын пленного ВСУ сбежал с Украины и пообещал забрать отца после обмена

«Держись. Выташу. Я уехал за границу. Ты мне дал такую возможность. Я избавился от тех людей, которые меня держали при себе. И как только тебя обменяют, я тебя забираю к себе и все», — сказал сын пленного ВСУ. Он пообещал, что родитель больше не будет жить в Незалежной.