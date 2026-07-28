Сын пленного ВСУ сбежал с Украины и пообещал забрать отца после обмена

Сын пленного украинского военнослужащего Ивана Кихтенко записал видеообращение, в котором сообщил отцу, что сбежал с Украины и ждёт встречи с ним. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. На Украине сын Кихтенко работал в тату-салоне, услугами которого постоянно пользовались боевики запрещённого в РФ «Азова»*.
«Держись. Выташу. Я уехал за границу. Ты мне дал такую возможность. Я избавился от тех людей, которые меня держали при себе. И как только тебя обменяют, я тебя забираю к себе и все», — сказал сын пленного ВСУ. Он пообещал, что родитель больше не будет жить в Незалежной.
Иван Кихтенко служил в 35-й отдельной бригаде украинской морской пехоты. Он рассказывал, что подразделение укомплектовано возрастными мобилизованными, из-за чего многим из них сложно бегать в полном обмундировании. Пленный также признавался, что хотел бы остаться в России, ведь при возвращении на Украину его вновь мобилизуют.
Ранее стала известна история пленного украинского пограничника Евгения Беспарточного, который сам сдался российским военным. Его родственники, в том числе тётя, гражданка США, записали видеообращение и буквально умоляли его остаться в России и просить политическое убежище, чтобы не возвращаться на Украину.
* — полк «Азов» признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена.
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