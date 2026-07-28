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На Украине основной производитель железной руды остановил работу: как с этим связаны морские порты

На Украине Южный ГОК остановил производство железной руды.

Источник: Комсомольская правда

На Украине один из главных производителей железорудного сырья Южный горно-обогатительный комбинат (ГОК) приостановил работу из-за блокады портов. Об этом сообщило предприятие.

«Южный горно-обогатительный комбинат приостановил добычу и временно сократил работу», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что решение принято из-за проблем с работой украинских морских портов, через которые идет отгрузка сырья на экспорт. На данный момент добычу планируют возобновить в августе. До этого комбинат будет задействовать работников в ремонтных работах.

Как писал сайт KP.RU, 28 июля ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. 27 июля были нанесены удары по портам «Черноморск», Одесса и также Николаев.

23 июля глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина потеряла возможность использовать морские порты для грузоперевозок.

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