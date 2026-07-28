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Медведев о методах мобилизации на Украине: «Отлавливают как свиней»

Киевский режим испытывает дефицит человеческого ресурса, отметил Медведев.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Украины своих граждан «отлавливают как свиней» для пополнения рядов ВСУ.

«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса», — прокомментировал политик вбросы о якобы планируемой в России мобилизации.

По его словам, воевать на Украине просто некому. Киевский режим своих граждан «отлавливает, как свиней», украинцев бьют и бросают в автобусы.

Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что киевский режим потерял контроль более чем над пятой частью земель, доставшихся республике после развала Советского Союза. И, несомненно, скоро утратит новые земли, подчеркнул он. Политик отметил, что возможность контролировать собственную землю — это главный признак любого государства.

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