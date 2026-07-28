Медведев: необходимости в проведении новой мобилизации нет

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более, чем часть пропаганды в преддверии выборов», — сказал господин Медведев. По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года контракт с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще 16 тыс. граждан отправились на СВО добровольцами.