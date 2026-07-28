Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев: необходимости в проведении новой мобилизации нет

Потребности Вооруженных сил в России полностью удовлетворены, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Слухи о проведении новой мобилизации осенью он назвал лживой провокацией.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, — не более, чем часть пропаганды в преддверии выборов», — сказал господин Медведев. По его словам, за первые шесть месяцев 2026 года контракт с Минобороны заключили около 200 тыс. человек, еще 16 тыс. граждан отправились на СВО добровольцами.

Кроме того, около 40 тыс. человек поступили на службу в войска беспилотных систем. «Будем и впредь повышать эффективность этой работы», — добавил Дмитрий Медведев.

Российские власти неоднократно отвергали предположения о новой волне мобилизации. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. По данным Минобороны, было призвано 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Указ о завершении частичной мобилизации подписан не был. Кремль объяснял, что для завершения призыва по мобилизации он не нужен.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше