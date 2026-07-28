Медведев: Украине некого отправлять на поле боя

Противник России испытывает критическую нехватку живой силы. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совета безопасности, посвященное вопросам контрактного комплектования Вооруженных сил России.
«Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса — воевать там просто некому», — подчеркнул зампред СБ РФ.
Он также заметил, что собственных граждан украинские власти «отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы».
Ранее Медведев опроверг слухи о готовящейся мобилизации в России.