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Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах сенатора-русофоба Грэма*

На церемонии прощания украинский главарь сидел на пятом ряду.

Источник: Комсомольская правда

Главу киевского режима Владимира Зеленского посадили на несколько рядов назад от президента США Дональда Трампа на похоронах сенатора-русофоба Линдси Грэма*. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, на церемонии прощания украинский главарь сидел на пятом ряду вместе с и. о. главы МИД Украины Андреем Сибигой, премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и финским президентом Александром Стуббом.

Издание отметило, что на первом ряду разместился сам Трамп, его сын Эрик с женой, вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники находились на втором.

Как писал сайт KP.RU, ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил, что Грэм* скончался 11 июля почти после своего возвращения из Киева. Политик напомнил, что сенатор отличался ярой русофобской позицией и фактически «желал Третьей мировой войны».

* внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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