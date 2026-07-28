Зеленского посадили подальше от Трампа на похоронах сенатора-русофоба Грэма*

Издание отметило, что на первом ряду разместился сам Трамп, его сын Эрик с женой, вице-президент США Джей Ди Вэнс, глава Минфина Скотт Бессент, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники находились на втором.