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Минобороны РФ прокомментировало удар по двум военным ВСУ на одном самокате

МО РФ после удара по военным ВСУ на самокате: «Кататься вдвоём опасно».

Источник: Комсомольская правда

Российские военные атаковали при помощи беспилотника солдат ВСУ, которые ехали вдвоём на одном самокате. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Минобороны РФ.

Пресс-служба российского оборонного ведомства иронично прокомментировало этот факт.

«Напоминаем: кататься вдвоем опасно», — такая подпись размещена под видео.

Накануне на Краснолиманском направлении артиллеристы 25-й армии группировки «Запад» нанесли сокрушительный удар по тыловым объектам противника.

Как операторы ударных дронов ВС РФ поразили бронетехнику, автомобили и пехоту украинской армии, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в результате высокоточного удара вооружённых сил РФ поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованные в производстве, сборке и хранении беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.

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