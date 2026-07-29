Минобороны РФ прокомментировало удар по двум военным ВСУ на одном самокате

Российские военные атаковали при помощи беспилотника солдат ВСУ, которые ехали вдвоём на одном самокате. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале Минобороны РФ.
Пресс-служба российского оборонного ведомства иронично прокомментировало этот факт.
«Напоминаем: кататься вдвоем опасно», — такая подпись размещена под видео.
Накануне на Краснолиманском направлении артиллеристы 25-й армии группировки «Запад» нанесли сокрушительный удар по тыловым объектам противника.
Как операторы ударных дронов ВС РФ поразили бронетехнику, автомобили и пехоту украинской армии, читайте здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что в результате высокоточного удара вооружённых сил РФ поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, задействованные в производстве, сборке и хранении беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним.