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МИД РФ призвал мировое сообщество отреагировать на удары ВСУ по автобусам

Захарова призвала международные структуры отреагировать на атаки ВСУ по автобусам в Горловке и Шебекино.

Источник: Комсомольская правда

Международные структуры должны отреагировать на атаки беспилотников ВСУ на пассажирские автобусы в Донецкой Народной республике и Белгородской области. К этому призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ», — такой комментарий Захаровой опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова отметила, что ВСУ понесут ответственность за атаки на автобусы в регионах России.

Напомним, ВСУ вновь нанесли удар по мирным жителям Белгородской области, используя беспилотник. Целью атаки стал рейсовый автобус в городе Шебекино. В результате происшествия пострадали 19 человек.

Также сообщалось, что пять человек получили ранения в Горловке в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус.

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