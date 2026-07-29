МИД РФ призвал мировое сообщество отреагировать на удары ВСУ по автобусам

Международные структуры должны отреагировать на атаки беспилотников ВСУ на пассажирские автобусы в Донецкой Народной республике и Белгородской области. К этому призвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Призываем всех ответственных участников мирового сообщества, включая профильные международные структуры и независимые СМИ, публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ», — такой комментарий Захаровой опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Захарова отметила, что ВСУ понесут ответственность за атаки на автобусы в регионах России.
Напомним, ВСУ вновь нанесли удар по мирным жителям Белгородской области, используя беспилотник. Целью атаки стал рейсовый автобус в городе Шебекино. В результате происшествия пострадали 19 человек.
Также сообщалось, что пять человек получили ранения в Горловке в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус.