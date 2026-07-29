Зеленский хочет нажиться на ситуации с Ираном: Мирошник показал, как пиарится Киев

Владимир Зеленский ищет новые приёмы, чтобы выпросить деньги у европейских стран. Одним из таких приёмов стали заявления о якобы существующей угрозе для Украины со стороны Ирана, указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В сложившейся ситуации Зеленский использует это все для пиара. Но пиар абсолютно прозрачный и монетизируемый. Главная задача любых действий, в которые ввязывается Зеленский, — по итогу получить под это деньги, получить под это поддержку», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
По словам Мирошника, Зеленский пытается трактовать любые события как якобы мотивацию для передачи Киеву западной помощи.
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Накануне Украина предложила Канаде подписать энергетическое соглашение на 30 лет.
В июне ЕК сообщила о выделении Украине нового транша в 2,8 миллиарда евро.