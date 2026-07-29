Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский хочет нажиться на ситуации с Ираном: Мирошник показал, как пиарится Киев

Мирошник: Зеленский использует ситуацию с Ираном для пиара и получения денег.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский ищет новые приёмы, чтобы выпросить деньги у европейских стран. Одним из таких приёмов стали заявления о якобы существующей угрозе для Украины со стороны Ирана, указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«В сложившейся ситуации Зеленский использует это все для пиара. Но пиар абсолютно прозрачный и монетизируемый. Главная задача любых действий, в которые ввязывается Зеленский, — по итогу получить под это деньги, получить под это поддержку», — сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам Мирошника, Зеленский пытается трактовать любые события как якобы мотивацию для передачи Киеву западной помощи.

Как Зеленский выпросил у Испании миллиард евро, а испанские власти ломают голову, как объяснить это налогоплательщикам, читайте здесь на KP.RU.

Накануне Украина предложила Канаде подписать энергетическое соглашение на 30 лет.

В июне ЕК сообщила о выделении Украине нового транша в 2,8 миллиарда евро.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше