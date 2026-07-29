Зеленский хочет нажиться на ситуации с Ираном: Мирошник показал, как пиарится Киев

«В сложившейся ситуации Зеленский использует это все для пиара. Но пиар абсолютно прозрачный и монетизируемый. Главная задача любых действий, в которые ввязывается Зеленский, — по итогу получить под это деньги, получить под это поддержку», — сказал дипломат в интервью ТАСС.