Погиб 21-летний боец СВО из Эхирит-Булагатского района Роман Тарбеев

В Эхирит-Булагатском районе 28 июля простились с погибшим на СВО военнослужащим Романом Тарбеевым. Об этом сообщил мэр района Геннадий Осодоев.
21-летний Роман Тарбеев погиб 30 июня 2026 года в ходе выполнения задачи на СВО.
Он родился 31 мая 2005 года в деревне Еловка, окончил Захальскую среднюю школу имени П. С. Лухнёва, затем учился в аграрном техникуме поселка Усть-Ордынский, ушел в армию, после чего контрактником отправился на СВО.
«За свою короткую жизнь он не успел создать семью, воспитать детей. Но он навсегда останется в нашей памяти как мужественный воин и достойный сын своей земли», — говорится в некрологе.