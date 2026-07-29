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Погиб 21-летний боец СВО из Эхирит-Булагатского района Роман Тарбеев

С ним простились 28 июля.

Источник: РИА "Новости"

В Эхирит-Булагатском районе 28 июля простились с погибшим на СВО военнослужащим Романом Тарбеевым. Об этом сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

21-летний Роман Тарбеев погиб 30 июня 2026 года в ходе выполнения задачи на СВО.

Он родился 31 мая 2005 года в деревне Еловка, окончил Захальскую среднюю школу имени П. С. Лухнёва, затем учился в аграрном техникуме поселка Усть-Ордынский, ушел в армию, после чего контрактником отправился на СВО.

«За свою короткую жизнь он не успел создать семью, воспитать детей. Но он навсегда останется в нашей памяти как мужественный воин и достойный сын своей земли», — говорится в некрологе.