Пожар вспыхнул на территории предприятия в Рязани после атаки БПЛА, работает ПВО

В Рязани ведется отражение массированной атаки беспилотников, задействованы средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«По возможности оставайтесь в помещении и не подходите к окнам. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами», — написал он в «Максе».
На территории одного из местных предприятий зафиксирован пожар. К месту происшествия привлечены оперативные службы.
По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны за 24 часа сбили 842 беспилотника ВСУ. Кроме этого, также были ликвидированы 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Как отметили в Кремле, террористическая угроза от Киева должна быть полностью уничтожена, ВС РФ обязаны ее искоренить.