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Пожар вспыхнул на территории предприятия в Рязани после атаки БПЛА, работает ПВО

Губернатор Рязанской области сообщил о последствия ночного налета БПЛА на регион.

Источник: Комсомольская правда

В Рязани ведется отражение массированной атаки беспилотников, задействованы средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«По возможности оставайтесь в помещении и не подходите к окнам. Самое безопасное место в квартире — ванная комната или коридор с капитальными стенами», — написал он в «Максе».

На территории одного из местных предприятий зафиксирован пожар. К месту происшествия привлечены оперативные службы.

По данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны за 24 часа сбили 842 беспилотника ВСУ. Кроме этого, также были ликвидированы 17 управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Как отметили в Кремле, террористическая угроза от Киева должна быть полностью уничтожена, ВС РФ обязаны ее искоренить.

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